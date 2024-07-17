Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evin bahçesindeki tarım aletini çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evin bahçesindeki tarım aletini çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topraktepe köyündeki ikametin bahçesinden tarım aletinin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.

        Zanlının adreslerinde çalıntı olduğu değerlendirilen aletler ele geçirildi.

        S.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kadirli'de zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi
        Kadirli'de zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi
        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı
        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü
        Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü
        Osmaniye'de mehterli 'Demokrasi ve Milli Birlik' yürüyüşü
        Osmaniye'de mehterli 'Demokrasi ve Milli Birlik' yürüyüşü