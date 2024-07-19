Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tıra yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de tır dorsesine yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 08:57 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de tıra yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de tır dorsesine yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında asfalt silindiri yüklü Zeynal Ş. idaresindeki tırı durdurdu.

        Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, dorsedeki asfalt silindirinin ön tekerinin gizli bölmesinde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        15 yıllık küslük sona erdi
        15 yıllık küslük sona erdi
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"

        Benzer Haberler

        Kadirli'de tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kadirli'de tarım aleti çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kadirli'de zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi
        Kadirli'de zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi
        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı
        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü
        Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü