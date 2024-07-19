Osmaniye'de tıra yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de tır dorsesine yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.
Osmaniye'de tır dorsesine yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında asfalt silindiri yüklü Zeynal Ş. idaresindeki tırı durdurdu.
Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, dorsedeki asfalt silindirinin ön tekerinin gizli bölmesinde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.