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        Kadirli'de tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

        Kadirli ilçesinde tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:17
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        Kadirli'de tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Kadirli ilçesinde tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K'nin İlbistanlı köyündeki mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tarlada yapılan aramada ekili bir miktar Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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