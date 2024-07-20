Osmaniye'de belediye ekipleri 250 kilogram cam atık topladı

Osmaniye Belediyesince düzenlenen etkinlikte doğadan 250 kilogram cam atık toplandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak için Zorkun Yaylası yolunda "Doğaya şişe atma ciğerlerimizi yakma" temasıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan ekipler, yeşil alanlardaki 250 kilogram cam atığı topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük, bu tür atıkların orman yangınlarına neden olduğunu belirterek, "Topladığımız atıklar geri dönüşüme gönderilecek. Hem ekonomiye katkıda bulunacağız hem de orman yangınlarını önlemiş olacağız." dedi.