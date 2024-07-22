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        Osmaniye'de boğulma tehlikesi geçiren genci itfaiye kurtardı

        Osmaniye'de girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:50
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        Osmaniye'de boğulma tehlikesi geçiren genci itfaiye kurtardı
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        Osmaniye'de girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Karaçay deresi üzerine kurulan biriktirme havuzunda bir gencin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiyeye bağlı dalgıçlar, havuza girerek genci sudan çıkardı.

        İsminin Ö.M.B. olduğu öğrenilen genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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