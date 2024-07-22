Osmaniye'de boğulma tehlikesi geçiren genci itfaiye kurtardı
Osmaniye'de girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren genci, itfaiye ekipleri kurtardı.
Osmaniye'de girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren genci, itfaiye ekipleri kurtardı.
Karaçay deresi üzerine kurulan biriktirme havuzunda bir gencin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiyeye bağlı dalgıçlar, havuza girerek genci sudan çıkardı.
İsminin Ö.M.B. olduğu öğrenilen genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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