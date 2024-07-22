Osmaniye'de fırınlar ve unlu mamul üreten işletmeler denetledi
Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, işletmelerde hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, denetimlerin hem işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi hem de halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Çenet, ekiplerin denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.