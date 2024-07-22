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        Osmaniye'de fırınlar ve unlu mamul üreten işletmeler denetledi

        Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:11
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        Osmaniye'de fırınlar ve unlu mamul üreten işletmeler denetledi
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        Osmaniye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, işletmelerde hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, denetimlerin hem işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi hem de halkın güvenli gıdaya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Çenet, ekiplerin denetimlerini titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

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