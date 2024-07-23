Kadirli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlbistanlı köyündeki mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda bir miktar kenevir ele geçirildi.
Ekipler, tarla sahibi A.Ş'yi gözaltına aldı.
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