Bahçe ilçesinde çiftçilere ilaçlama makinesi dağıtıldı
Bahçe ilçesinde 23 çiftçiye yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi verildi.
Bahçe ilçesinde 23 çiftçiye yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma projesi kapsamında çiftçilere makine desteği sağlandığını belirtti.
Proje kapsamında 23 çiftçiye ilaçlama makinesi verildiğini ifade eden Müftüoğlu, desteklerinin süreceğini kaydetti.
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