Osmaniye'de çıkan kavgada belde belediye başkanı yaralandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde, çıkan kavgada aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde, çıkan kavgada aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Türkmen beldesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri ise hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
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