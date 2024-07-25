Osmaniye Hasanbeyli'deki deprem konutlarının yapımı tamamlanmak üzere

Planlanan 512 konutun inşasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dervişoğlu, "Kura çekimiyle 206 hak sahibini belirledik. Bu vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek için çevre düzenlemesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Çevre düzenlemesinin ardından ilçedeki depremzede vatandaşlarımız konutlarına geçmeye başlayacaklar." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan konutlar, kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.