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        Osmaniye Hasanbeyli'deki deprem konutlarının yapımı tamamlanmak üzere

        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun inşasında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:44
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        Osmaniye Hasanbeyli'deki deprem konutlarının yapımı tamamlanmak üzere
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        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun inşasında sona gelindi.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı büyük oranda tamamlanan konutların bulunduğu alanda çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan konutlar, kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

        Hasanbeyli Kaymakam Vekili Ahmet Dervişoğlu, AA muhabirine, ilçedeki deprem konutlarının yapımına afetten yaklaşık 2 ay sonra başlandığını söyledi.

        Planlanan 512 konutun inşasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dervişoğlu, "Kura çekimiyle 206 hak sahibini belirledik. Bu vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek için çevre düzenlemesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Çevre düzenlemesinin ardından ilçedeki depremzede vatandaşlarımız konutlarına geçmeye başlayacaklar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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