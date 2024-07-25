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        Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:46
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        Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kösepınarı köyünde yaşayan M.K'nin evine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda evin bahçesinde çok sayıda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.

        Ele geçirilen kenevirler imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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