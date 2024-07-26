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        Osmaniye'de 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:36
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        Osmaniye'de 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan aranan S.B'nin bir metruk binada saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

        Hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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