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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:50 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:50
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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Ana cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara yol açtı, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

        Sağanak nedeniyle bazı ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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