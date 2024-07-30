Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin depremde yıkılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesulleri Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamalarında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıklarını, yürürlükteki kurallara uygun bir inşaat yaptırmak bakımından dikkat ve özeni göstermediklerini belirtti. Savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususları göz önüne alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.