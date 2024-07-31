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        Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için Sabunçayı şelalesine giren genç, boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:44
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        Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için Sabunçayı şelalesine giren genç, boğuldu.

        Serinlemek amacıyla Sabunçayı Şelalesi'nin altındaki suya giren Ahmet Kocaboğa'nın (25) suda çırpındığını görenler, genci sudan çıkardı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kocaboğa'nın öldüğünü belirledi.

        Kocaboğa'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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