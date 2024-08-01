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        Osmaniye'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:51
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        Osmaniye'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Reşadiye köyünde, Duran Baydoğan’ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Elinden ve yüzünden yaralanan ev sahibi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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