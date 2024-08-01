Osmaniye'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Reşadiye köyünde, Duran Baydoğan’ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Elinden ve yüzünden yaralanan ev sahibi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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