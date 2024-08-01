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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Düziçi ilçesinde inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:57
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Düziçi ilçesinde inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, örnek daireyi gezerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Konutlarımız yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Burada 65 blok ve 1222 konut tamamlanmak üzere. Hamdolsun bu konutlarımızın etkin ve verimli bir koordinasyon içinde, hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlıyoruz. Amacımız depremzede vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize bir an evvel konutlarını teslim etmek." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz'a ziyaretinde, Kaymakam Turgay İlhan ile Belediye Başkanı Mustafa İba ve ilgililer eşlik etti.

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