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        Osmaniye'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturma amacıyla kask dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:30
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        Osmaniye'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
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        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde motosiklet sürücülerine farkındalık oluşturma amacıyla kask dağıtıldı.

        Vali Erdinç Yılmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye işbirliğinde "Ceza Yok, Kask Var" mottosuyla etkinlikte sürücülere 100 kask dağıtılacağını belirtti.

        Motosiklet sürücülerinin kask takmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Amaç ceza değil, sürücülerimizin bu kasklarla daha güvenli seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Sürücülerin bu hassasiyeti göstermeleri ve bir farkındalık oluşturulması anlamında gerçekten güzel bir çalışma oldu." dedi.

        Yılmaz, konuşmasının ardından durdurulan motosiklet sürücülerine kask verdi.

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