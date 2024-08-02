Osmaniye'de 33 bin ton yağlık ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

Osmaniye'de alternatif ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde 33 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde düzenlenen ayçiçeği hasat törenine Vali Erdinç Yılmaz da katıldı.

Biçerdövere binen Vali Yılmaz, ayçiçeği hasat etti.

Vali Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kent genelinde 90 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini ve 33 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Osmaniye'nin ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 18'inci sırada yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: