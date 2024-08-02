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        Osmaniye'de 33 bin ton yağlık ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

        Osmaniye'de alternatif ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde 33 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:41
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        Osmaniye'de 33 bin ton yağlık ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
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        Osmaniye'de alternatif ürün olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde 33 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

        Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde düzenlenen ayçiçeği hasat törenine Vali Erdinç Yılmaz da katıldı.

        Biçerdövere binen Vali Yılmaz, ayçiçeği hasat etti.

        Vali Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kent genelinde 90 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini ve 33 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

        Osmaniye'nin ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 18'inci sırada yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ayçiçeğinin üretimine bakanlığımızca da ciddi anlamda destek sağlanmaktadır. 500 çiftçimize 2 bin 825 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık yüzde 75'i hibe olarak bakanlığımız tarafından çiftçilerimize verildi. Bugün de burada çiftçilerimizle ayçiçeği hasadına katıldık. Hasadımızın bereketli, hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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