Kadirli'de depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

Törene Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Toker, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Sekreteri İmbat Muğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Yücel Erdoğan ile davetliler katıldı.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla düzenlenen turnuvaya Osmaniye, Van, Şanlıurfa, Muş ve Gaziantep'ten takımlar katıldı.

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