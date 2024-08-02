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        Kadirli'de depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

        Kadirli ilçesinde düzenlenen "Kadirli CUP Birlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:36
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        Kadirli'de depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası sona erdi
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        Kadirli ilçesinde düzenlenen "Kadirli CUP Birlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası" sona erdi.

        Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla düzenlenen turnuvaya Osmaniye, Van, Şanlıurfa, Muş ve Gaziantep'ten takımlar katıldı.

        İki gün süren turnuvanın ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

        Törene Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Toker, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Sekreteri İmbat Muğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Yücel Erdoğan ile davetliler katıldı.

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