Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'ndeki asfalt çalışmasını inceledi
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde tamamlanan asfalt çalışmasını inceledi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde tamamlanan asfalt çalışmasını inceledi.
İl Özel İdaresince Böcekli beldesinde başlatılan sıcak asfalt tamamlandı.
Çalışmayı inceleyen Yılmaz, yolun beldeye ve 10 köye ulaşımı kolaylaştıracağını söyledi.
Yılmaz, vatandaşların yoldan memnuniyet duymasının sevindirici olduğunu belirterek, "Osmaniye'nin her köşesine en iyi hizmeti sunma çabasındayız. Hizmetleri büyük heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
İncelemede Yılmaz'a Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan da eşlik etti.
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