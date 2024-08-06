Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'ndeki asfalt çalışmasını inceledi

İncelemede Yılmaz'a Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan da eşlik etti.

Yılmaz, vatandaşların yoldan memnuniyet duymasının sevindirici olduğunu belirterek, "Osmaniye'nin her köşesine en iyi hizmeti sunma çabasındayız. Hizmetleri büyük heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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