Osmaniye'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi
Osmaniye'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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