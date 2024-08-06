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        Osmaniye'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi

        Osmaniye'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:44
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        Osmaniye'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi
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        Osmaniye'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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