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        Osmaniye'de Millet Bahçesi açılacak

        Osmaniye'de yüzde 98'lik kısmı tamamlanan Millet Bahçesi'nin bu ay içinde açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:03
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        Osmaniye'de Millet Bahçesi açılacak
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        Osmaniye'de yüzde 98'lik kısmı tamamlanan Millet Bahçesi'nin bu ay içinde açılması planlanıyor.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, valilik kampüsü karşısına yaptırılan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yılmaz, "Yapımı süren millet bahçemizin yaklaşık yüzde 98’i tamamlanmış durumda. İçinde kıraathane, biyolojik gölet, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları ve doğasıyla gerçekten muhteşem bir millet bahçesine kavuşuyoruz. Önümüzdeki 15-20 gün içerisinde inşallah hizmete sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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