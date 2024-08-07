Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.
Ali Çolak (77) idaresindeki 80 ADE 385 plakalı otomobil, Düziçi-Yeşilköy yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çolak'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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