Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ASF 554 plakalı tır, Cengiz Topel Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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