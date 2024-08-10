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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de partililerle buluştu

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:53
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de partililerle buluştu
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.

        Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Kaya, burada yaptığı açıklamada, teşkilatın gücünü her zaman yanında hissettiğini söyledi.

        Yoğun bir çalışma temposu sonunda CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları her zaman hareketlidir. Partimizde demokrasinin gereği sonuna kadar en güzel şekilde işler. Kongrede üyeler demokratik haklarını kullanmış ve tercihlerini yapmışlardır. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de CHP’nin iktidarı için yoğun çaba harcayacağız. Üstlendiğim görev daha çok çalışmak üzere kazanılmış bir görevdir. Osmaniye’ye büyük özlemle geldim. Hepinizin emeğine sağlık." dedi.

        Kaya, konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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