CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de partililerle buluştu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.

Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Kaya, burada yaptığı açıklamada, teşkilatın gücünü her zaman yanında hissettiğini söyledi.

Yoğun bir çalışma temposu sonunda CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları her zaman hareketlidir. Partimizde demokrasinin gereği sonuna kadar en güzel şekilde işler. Kongrede üyeler demokratik haklarını kullanmış ve tercihlerini yapmışlardır. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de CHP’nin iktidarı için yoğun çaba harcayacağız. Üstlendiğim görev daha çok çalışmak üzere kazanılmış bir görevdir. Osmaniye’ye büyük özlemle geldim. Hepinizin emeğine sağlık." dedi.