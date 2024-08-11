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        Osmaniye'de tırda 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de dorsesinde 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:35
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        Osmaniye'de tırda 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de dorsesinde 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.H'nin kullandığı tırı durdurdu.

        Aracın dorsesinde narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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