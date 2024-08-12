Osmaniye'de beton pompası aracı elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de beton pompası aracının elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ömer D. (28) idaresindeki 80 AET 327 plakalı beton pompası aracı, sokaktaki elektrik direğine çarptı.
Kopan elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu araç alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan araçtan çıkarılan Ömer D. ile evinde elektrik akımına kapılan Melek K. (56), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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