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        Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:11
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        Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.Ç. idaresindeki 80 KM 382 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunda R.Ç'nin kullandığı 01 PT 899 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü R.Ç. ve diğer araçta bulunan E.N.Ç, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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