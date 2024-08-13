Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 80 KM 382 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunda R.Ç'nin kullandığı 01 PT 899 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü R.Ç. ve diğer araçta bulunan E.N.Ç, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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