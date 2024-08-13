Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, aracın çekiciye yüklenerek götürüldüğü Gaziantep'teki bir depoya saklandığını, olaya karışan şüphelilerin Osmaniye'ye dönerken de motosiklet çaldığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

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