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        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Osmaniye'de otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:51 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:51
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        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Osmaniye'de otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, aracın çekiciye yüklenerek götürüldüğü Gaziantep'teki bir depoya saklandığını, olaya karışan şüphelilerin Osmaniye'ye dönerken de motosiklet çaldığını belirledi.

        Kimliği tespit edilen zanlılar Hasan T. ve Muhammed K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan T. tutuklandı, Muhammed K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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