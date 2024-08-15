Osmaniye'de 15 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı

Osmaniye'de yaşayan 15 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla bir araya gelen 15 gazi için Osmaniye Valiliğinde tören düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, gazilerin anlamlı ve güzel bir program geçireceklerine inandığını söyledi.

Gazilerle gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok anlamlı, güzel bir program olacak. Bu programın gerçekleşmesini gazilerimiz heyecanla karşılıyorlar. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlısıyla gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Şanlı gazilerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.