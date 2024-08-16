Osmaniye'de kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.N.Y'nin (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmetli beldesinde S.B. (52) idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada 2 sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. ile D.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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