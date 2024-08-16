Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.N.Y'nin (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmetli beldesinde S.B. (52) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

        Kazada 2 sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. ile D.K. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 15 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı
        Osmaniye'de 15 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı
        Osmaniye'de 60 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
        Osmaniye'de 60 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi
        Osmaniye'den otomobil çalıp, Gaziantep'e götürdüler; dönüş yolunda çalıntı...
        Osmaniye'den otomobil çalıp, Gaziantep'e götürdüler; dönüş yolunda çalıntı...
        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutu...
        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutu...
        Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 3 - Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 3 - Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem