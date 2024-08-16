Osmaniye'de orman köylülerine traktör ve ekipman desteği verildi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman köylülerine, hibe destekli 3 traktör ve çeşitli ekipmanlar teslim edildi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman köylülerine, hibe destekli 3 traktör ve çeşitli ekipmanlar teslim edildi.
Bahçe Orman Şefliğinde yangına ilk müdahale ekip binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, orman köylüsü ailelere hibe desteğiyle alınan 3 traktör ve ormancılıkta kullanılan çeşitli ekipmanlar verildi.
Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, törendeki konuşmasında, çalışmadan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de vatandaşlara desteklerin devam edeceğini belirtti.
Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.
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