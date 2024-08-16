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        Osmaniye'de orman köylülerine traktör ve ekipman desteği verildi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman köylülerine, hibe destekli 3 traktör ve çeşitli ekipmanlar teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:07
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        Osmaniye'de orman köylülerine traktör ve ekipman desteği verildi
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        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman köylülerine, hibe destekli 3 traktör ve çeşitli ekipmanlar teslim edildi.

        Bahçe Orman Şefliğinde yangına ilk müdahale ekip binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende, orman köylüsü ailelere hibe desteğiyle alınan 3 traktör ve ormancılıkta kullanılan çeşitli ekipmanlar verildi.

        Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, törendeki konuşmasında, çalışmadan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de vatandaşlara desteklerin devam edeceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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