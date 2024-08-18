Osmaniye'de 38 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de 38 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Osmaniye'de 38 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Araçların bagajındaki incelemede 38 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıdvan D. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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