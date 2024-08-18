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        Osmaniye'de 38 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 38 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:07
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        Osmaniye'de 38 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de 38 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili uygulama noktasında durdurdu.

        Araçların bagajındaki incelemede 38 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıdvan D. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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