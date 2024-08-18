Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankı yönlendirildi.

Bağdaş Yaylası Demircibucağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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