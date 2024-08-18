GÜNCELLEME - Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bağdaş Yaylası Demircibucağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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