GÜNCELLEME - Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankı yönlendirildi.

Bağdaş Yaylası Demircibucağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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