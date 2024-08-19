Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 13 Suriyeli yakalandı
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 Suriye uyruklu yakalandı.
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 Suriye uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 13 Suriye uyruklu bulunan otobüsün sürücüsü Mehmet T. gözaltına alındı.
Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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