Osmaniye'de traktörde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan traktörde hasar oluştu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan traktörde hasar oluştu.
Samet N'nin kullandığı 80 AFM 164 plakalı traktör, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki tarlada çalışma yaptığı sırada alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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