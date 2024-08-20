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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 90 konut depremzedelere teslim edildi

        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:22
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 90 konut depremzedelere teslim edildi
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        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 90 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kent merkezinde Akyar 2. Etap TOKİ Konutları'nda yapımı tamamlanan evler için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

        Yapımı tamamlanan 90 deprem konutu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen hak sahiplerine verildi.

        Anahtar teslimlerini Vali Yılmaz ve Milletvekili Gülsoy gerçekleştirdi.

        Vali Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, teslim edilen konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Yıl sonuna kadar deprem konutlarının yüzde 90'ının anahtar teslimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bugün 90 anahtarın buradaki hemşehrilerimize teslimi gerçekleşti. Bir hafta içerisinde 1700 konut teslimine ulaşmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar yüzde 90'ının anahtar teslimini gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için de yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz çok memnunlar. Biz de bir an evvel hak sahiplerini konutlarına kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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