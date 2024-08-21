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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:56
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 3 aylık takip sonucunda M.N, Ö.Ş, L.K. ve M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

        Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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