Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 aylık takip sonucunda M.N, Ö.Ş, L.K. ve M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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