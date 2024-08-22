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        Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:49
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        Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Enver Ç, idaresindeki 34 BAH 759 plakalı kamyonet, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, yaralanan Enver Ç. ile araçtaki Davut S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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