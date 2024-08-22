Kadirli'de zabıtadan market denetimi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Belediye Zabıta Müdürü Cezmi Aydın'ın katılımıyla yapılan denetimde görevliler, ürünlerin son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti.
Denetimlerde 2 iş yerine cezai işlem uygulandı, 3 iş yerine uyarıda bulunuldu.
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