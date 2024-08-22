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        Kadirli'de zabıtadan market denetimi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:50
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        Kadirli'de zabıtadan market denetimi
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Belediye Zabıta Müdürü Cezmi Aydın'ın katılımıyla yapılan denetimde görevliler, ürünlerin son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti.

        Denetimlerde 2 iş yerine cezai işlem uygulandı, 3 iş yerine uyarıda bulunuldu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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