Kadirli'de zabıtadan market denetimi

Denetimlerde 2 iş yerine cezai işlem uygulandı, 3 iş yerine uyarıda bulunuldu.​​​​​​​

Belediye Zabıta Müdürü Cezmi Aydın'ın katılımıyla yapılan denetimde görevliler, ürünlerin son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti.

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