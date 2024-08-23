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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Osmaniye'de konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar net söylüyorum. Bugün Avrupa ülkelerindeki bir insan, oradaki sağlık hizmetinden senede sadece 5,8 yani 6 kez faydalanabiliyor. Bizim ülkemizde bu sayı 11,2." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:17 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:18
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Osmaniye'de konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar net söylüyorum. Bugün Avrupa ülkelerindeki bir insan, oradaki sağlık hizmetinden senede sadece 5,8 yani 6 kez faydalanabiliyor. Bizim ülkemizde bu sayı 11,2." dedi.

        Memişoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ilk kez geldiği Osmaniye'de gördüğü misafirperverlik için teşekkür etti.

        Dünyanın 5'ten büyük olabileceğini söylemeyi düşünen liderler bulunmadığı bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" deyip kötülüklerle gerektiği zaman tek başına mücadele edebilen bir lider olduğunu anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Bugün kötülük, kötülüğünü yapmaya devam ediyor. 40 bin kadın, çocuk ağırlıklı olmak üzere öldürebilen zihniyet ve maalesef onu seyreden bu zihniyetin temsil ettiği medeniyet dünyaya hakim. Peki biz onlara kızabiliriz ama kötülüğün neden kötülük yaptığını sorgulamamızın bir faydasının olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü işi o, onun işi ya katletmek ya katledilmek veya kötülük yapmak. Esas sormamız gereken şey; biz ne yaptık? Biz eğer birbirimize sarılır, üretir, birlikte hareket edersek, çalışırsak, üretirsek, ayrıştırıcı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkartır, güçlü hale gelirsek kötülük kötülüğünü yapamaz. Bizler daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Bu teşkilat, her bir ferdimiz esasında Tayyip Erdoğan'ı ve bu kutlu davayı temsil eden kişilersiniz. Onun için hepimiz örnek olacağız, hepimiz daha çok çalışacağız. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, sadece bugünümüzden sorumlu değiliz. Biz gelecekten de sorumluyuz çünkü öyle fırsat geldi ki bu ülkenin eline, hem şu anda iyi bir lidere hem konjonktüre sahibiz. Bizim bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok."

        Krizleri en iyi yöneten, millet-vatan olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplum olduklarını belirten Memişoğlu, "Bizim sorunumuz, krizler olmadığı zaman da birbirimizle uğraşmaya başlamamız." dedi.

        Yüzyılın, hatta dünya tarihinin en büyük depremlerinden birinin 6 Şubat 2023'te yaşandığını söyleyen Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Hatay'a ve Osmaniye'ye baktığında çok gelişmiş dedikleri ülkelerin ağzının açık kaldığını ve "Nasıl yaptınız?" diye sorduğunu ifade etti.

        - Sağlık hizmetleri

        Memişoğlu, Türk toplumunun değerinin bilinmesini gerektiğini vurgulayarak, daha iyi olmak için çalışacaklarını dile getirdi.

        Türk sağlık sisteminin geldiği noktaya işaret eden Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben Miami'de karaciğer, bağırsak naklinde çalıştım. Sağlık hizmetlerinde Londra'yı gördüm. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar net söylüyorum. Bugün Avrupa ülkelerindeki bir insan oradaki sağlık hizmetinden senede sadece 5,8 yani 6 kez faydalanabiliyor. Bizim ülkemizde bu sayı 11,2. Bu esasında fazla. Bugün, 2018'de baktığımız hasta sayısından 2023 itibarıyla sağlık sistemimizde yüzde 30 fazla hasta bakıyoruz."

        Sağlık sistemindeki hizmetleri daha da kuvvetlendireceklerini dile getiren Memişoğlu, Türk sağlık çalışanlarının değerinin bilinmesini istedi.

        Memişoğlu, her hizmet sektöründe olduğu gibi sağlık sektöründe de bazı sorunlar yaşanabildiğini belirterek, "Bu kadar iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışan, Kovid-19 sürecinde bizim yüz akımız olan, sağlıkta dönüşümü gerçekleştirebildiğimiz sağlık çalışanlarımıza hepinizin sahip çıkmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

        Toplantıda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.

        Daha sonra Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Memişoğlu, burada tedavi gören hastalarla sohbet etti, bir hastanın duygularını anlatan mektubunu okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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