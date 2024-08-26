Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 11 Suriyeli yakalandı
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 11 kişi sınır dışı edildi.
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 11 kişi sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Çalışmada 67 yabancı uyruklunun kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 11 Suriyeliyi yakaladı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
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