Osmaniye'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonette hasar oluştu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonette hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AGL 588 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.
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