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        Osmaniye'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonette hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:41
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        Osmaniye'de kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonette hasar oluştu.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AGL 588 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda alev aldı.

        Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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