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        Osmaniye'de 24 öğrenci hafızlık belgesi aldı

        Osmaniye'de hafızlık eğitimini tamamlayan 24 öğrenciye belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:15
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        Osmaniye'de 24 öğrenci hafızlık belgesi aldı
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        Osmaniye'de hafızlık eğitimini tamamlayan 24 öğrenciye belgeleri verildi.

        İl Müftülüğünce, Bestami Aksu Yatılı Kur'an-ı Kerim Kursu'nda hafızlık eğitiminin tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende konuşan İl Müftüsü Ali Çakmak, "Hafız olmak zor ve meşakkatli bir süreç. Hafızlığı muhafaza etmek de önemli. Bunun için günlük tekrarların yapılması gerekir." dedi.

        Konuşmanın ardından Çakmak, tebrik ettiği 24 öğrenciye hafızlık belgelerini verdi.

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