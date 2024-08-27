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        Osmaniye'de iş yerinin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin iş yerinin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:29
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        Osmaniye'de iş yerinin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin iş yerinin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.C'nin kullandığı 06 FZH 16 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, bir iş yerinin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.C. ve yanındaki kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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