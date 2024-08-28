Osmaniye'de 57 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları otomobil ve saman yüklü kamyonda narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 57 kilo 850 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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