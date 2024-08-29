Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bahadırlı köyü Hacıabdiler Mevkisi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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