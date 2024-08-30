Osmaniye'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan Fatma Yaran Kırköse (9) ile Yusuf Kırköse (39) kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AEC 180 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.

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